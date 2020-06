Mulher golpeia marido com faca para se defender de agressões

08/06/2020 as 11:37 | S. J. do Rio Preto | DL News

Um autônomo de 46 anos foi preso neste domingo (7), no Jardim das Oliveiras, após agredir a mulher e o enteado de três anos.

De acordo com informações da polícia, que foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, ao chegar no local encontraram o autônomo com um ferimento no pescoço. Ele contou que a mulher tinha dado um golpe de faca. O Samu foi acionado e ele foi encaminhado para a Santa Casa da cidade.

Em contato com a mulher, de 29 anos, foram informados que o homem tinha chegado bêbado em casa e agredido ela e o filho, de apenas três anos. Contou que levou um soco e, em seguia, o homem agrediu o filho dela, momento que ela pegou uma faca e o golpeou.

Segundo a vítima, o autor também disse que se ela fosse embora e levasse o filho deles junto ele a mataria. O homem ficou escoltado no hospital e não foi interrogado. O autônomo foi preso em flagrante por violência doméstica e quando sair do hospital ficará à disposição da Justiça.

