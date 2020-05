Mulher grava vídeo pro amante e sem querer envia para o grupo da família do marido; assista

A maneira de se comunicar sofreu profundas alterações desde o início do século XXI, ganhando cada vez mais popularidade os aplicativos de mensagens instantâneas, como é o caso do WhatsApp. Apenas na Google Play Store, o aplicativo já conta com mais de 1 bilhão de downloads em todo o planeta, prova clara da popularização deste tipo de mensageiro.

Apesar das inúmeras facilidades, há os perigos decorrentes desta nova tecnologia. Além dos hackers que se aproveitam dos usuários mais descuidados para o roubo de informações utilizados na prática de golpes, é necessário ter muito cuidado para não se confundir na hora de escolher o destinatário de uma mensagem. Pelo fato de termos uma vasta lista de pessoas e grupos na ponta dos dedos, é muito fácil cometer um engano, o qual pode ser fatal.

Foi exatamente o que aconteceu com uma mulher, cujas imagens circularam de maneira viral pelas redes sociais. Embora fosse casada, ela estava vivendo um relacionamento extraconjugal. Por conta da distância do amante, decidiu fazer uma surpresa, gravando um vídeo bem romântico.Além de se declarar, disse que o amante não saía de sua cabeça. Ao longo de todo o dia se imaginava na presença do amado, e acrescentou que estaria fazendo de tudo para que eles pudessem ficar juntos, na companhia um do outro.

Por ironia do destino, na hora de escolher o destinatário, a mulher acabou enviando a gravação feita em seu celular para o grupo da família do marido, onde todos estavam reunidos. O azar da mulher acabou desmascarando o seu relacionamento extraconjugal, e de quebra gerou muitas risadas entre os internautas por conta da falta de sorte.

Embora o desfecho desta história seja desconhecido, certamente ela esteve um passo mais perto de realizar o sonho de ficar junto com o amante.

O vídeo viralizou desde abril deste ano.