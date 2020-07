Mulher mantida em cárcere privado pelo marido pede ajuda em carta

Um homem de 49 anos foi preso nessa quarta-feira (8/7), no Rio de Janeiro, por manter a própria esposa em cárcere privado há mais de oito anos. De acordo com agentes da Policia Civil, o resgate ocorreu após equipe receber carta da vítima com um pedido de socorro.

Na mensagem, a mulher contou que sofria agressões físicas e psicológicas do marido, que a proibia de sair de casa. Ela disse que só podia usar o celular ao lado do criminoso, que regulava o tempo em que o aparelho poderia ficar ligado.

O suspeito foi encontrado em casa e encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) da região. Ele segue preso e responderá pelo crime de cárcere privado.

A vítima foi libertada pelos policiais e passa bem.