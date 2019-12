Mulher mata ex-marido atropelado e posta vídeo nas redes sociais ( veja fotos e vídeo )

Uma mulher foi presa no último sábado (28) depois de atropelar e matar o ex-marido em Ituverava, município a 413 km da capital paulista.

A suspeita confessou o crime em um vídeo postado nas redes sociais. “Acabou. Quem achou que eu não teria coragem, acabou”, diz a mulher no início do vídeo. Em seguida, questiona : “sabe onde está o Adriano Alemão? Debaixo do meu carro, morto”.

A suspeita disse que o homem a ameaçava. “Ele falou que eu não ia amanhecer viva. A gente pede socorro para a família e ninguém faz nada”, conta – depois confessa que matou o ex-marido “porque ele falou que eu ia morrer”.

Em seguida, diz que amava a vítima e, por isso, iria chorar. “Mas não de arrependimento. Ele me fez sofrer. Ele acabou com a minha vida. Na hora que eu precisei dele, ele estava na rua, usando droga, ameaçando os outros”, relatou.

Nesse momento, uma viatura da Polícia Militar (PM) se aproxima e a mulher grita: “é aqui, estou viva”. “Ele veio para me matar. Eu vou para a cadeia com honra e glória. Tá feito. Já era”.

Antes de atropelar e matar o homem, a mulher diz que ele havia quebrado o carro. Pelas imagens, é possível ver o para-brisa danificado. Ainda segundo o vídeo, a suspeita alega que tinha medida protetiva contra o ex-marido.

Cenas fortes.

Mulher mata o marido atropelado e faz vídeo ao vivo e fica aguardando a polícia para ser presa.

ISTO ACONTECEU na cidade de Ituverava interior de São Paulo.

