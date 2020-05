Mulher mora na mesma casa com marido e três amantes

Um relacionamento poliamoroso é quando uma pessoa já tem um parceiro principal e decide se relacionar com outras pessoas. Foi exatamente o que aconteceu com uma jovem de apenas 20 anos.

No entanto, a mulher está grávida e relatou que está ansiosa junto com o esposo e seus amantes para a chegada do bebê.

Tory Ojeda, de 20 anos, começou um relacionamento com Marc quando ela estava no ensino médio e, pouco tempo depois, começou a se relacionar com Travis, Ethan e Christopher.

Jovem diz que sua família não aprova seu relacionamento com quatro homens

Segundo ela, todos concordam com o relacionamento entre eles, exceto sua família que não aceita muito bem seu estilo de vida alternativo.

"Minha família desaprova meu relacionamento com eles. Poliamor é claramente uma coisa rara", disse a mulher.

Mulher relata que sabe quem é o pai do seu bebê



De acordo com ela, pela fato dela ter quatro homens, isso não significa que ela não saiba quem é o pai biológico de seu filho. A jovem afirmou que Christopher é o pai biológico de seu filho, com base em cálculos com o calendário e a data da concepção. Contudo, todos estão de acordo em criar a criança juntos.

“Todos vão ser é pai. Estamos todos muito animados em criar um bebê juntos”, disse a jovem.

A mulher revelou que, do jeito que as coisas funcionavam para ela, seus namorados também eram livres para ter intimidade com os outros, se quisessem.

Um dos problemas de relacionamento poliamoroso mais comuns é o ciúme. E, de acordo com Ethan, eles encontraram maneiras saudáveis de lidar com isso, que basicamente consistiam em se comunicar.