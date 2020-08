Mulher mordida por cachorro em parque processa dono do animal

VotuporangaTudo

Passear com seu pet em locais públicos pode trazer dor de cabeça em caso de incidente. É isso que está tendo um morador de Votuporanga, cujo cachorro mordeu uma mulher no Parque da Cultura, durante uma caminhada.

A vítima atacada alega danos estéticos e pede indenização de mais de R$ 25 mil ao dono do cão. O processo é do ano passado. A ação tramita na 2ª Vara do Fórum e depende de perícia, entre outros procedimentos antes do julgamento.

DICAS ÚTEIS

1-Acostume o cachorro com a coleira

Muitos pets não gostam da coleira porque não estão acostumados com ela. A técnica para evitar que o cachorro puxe a guia durante o passeio é familiarizar seu amigo com a coleira.

O ideal é que seu filho de quatro patas adore a coleira, e mal espere o momento para colocá-la!

Afinal, ela significa que é hora de passear, não é mesmo? Comece colocando a coleira em seu pet em momentos dentro de casa. Deixe-o brincar um pouco, solto, para se acostumar à sensação da coleira no pescoço.

Depois, coloque a guia e passeie em um local familiar, como dentro de casa ou no jardim. Quando perceber que seu amigo está passeando tranquilamente, já acostumado com a coleira, é hora de ir para fora!

Tenha uma palavra de segurança

Outra boa ideia é ter uma palavra de segurança com seu amigo. Assim, quando soltar o cachorro em um parque ou uma rua mais tranquila, poderá chamá-lo sem problemas na hora de voltar para casa.

O ideal é que seja o nome do cachorro, mas se seu filho de quatro patas tem problema em reconhecer quando é chamado, utilize o reforço positivo.

Funciona assim: em um ambiente calmo, chame o cachorro diversas vezes, até que ele olhe para você. Nesse momento, ofereça um petisco, e espere até que ele venha em sua direção.

Repita o exercício seguidamente até que ele atenda mesmo sem petiscos!

Comande o passeio

Cachorros são enérgicos e cheios de personalidade. Por isso, muitas vezes, ao sair de casa, eles querem tomar a iniciativa e comandar o passeio.

Se, mesmo após treinar em casa, seu amigo ainda estiver puxado a coleira, mostre sua autoridade. Afinal, passear com o cachorro é um ótimo exercício para pets e tutores.

Fique parado, sem se mover, até que o cachorro volte em sua direção. Não puxe a coleira ou arraste o cachorro para o outro lado. Apenas pare e espere: após um momento, o pet vai entender que deverá estar perto de você para poder caminhar.

Tenha sempre um petisco

Para os pets que ainda estão aprendendo a sair de casa ou para cães que não gostam de passear, o ideal é sempre levar um petisco escondido.

A rua é um local cheio de estímulos para os cachorros: carros, árvores, outros cães, pássaros… É muita coisa acontecendo, e seu amigo pode ficar ansioso com tanta informação!

Assim, se perceber que o cachorro está correndo em direção a um animal ou objeto, chame-o e atraia sua atenção com um petisco. Acalme seu amigo até que o passeio possa continuar.

Dê o tempo necessário

O passeio deve ser divertido e, para isso, não pode ser apressado! Reserve um período longo para caminhar com seu filho de quatro patas e descubra qual o melhor horário para passear com o cachorro.

Especialistas recomendam que o ideal é entre 40 e 50 minutos. Dessa forma, você e ele poderão aproveitar com calma.

Os cães gostam de cheirar, observar, investigar… Isso é parte do que torna as caminhadas tão prazerosas! Aprenda a curtir estes momentos com seu pet.

Muitas vezes também, os passeios são o momento do cachorro ir ao banheiro. Este é um momento privado, e todos precisam de seu tempo! Deixe seu amigo à vontade, e verá que a caminhada será muito mais tranquila!

A prática leva à perfeição

Se durante a primeira caminhada de seu amigo ele ficar ansioso ou agitado, não se preocupe. É comum que os pets não saibam muito agir do lado de fora! Com o tempo, ele se acostumará, e você também vai aprender como passear com cachorro agitado!

As caminhadas são essenciais para uma boa qualidade de vida, e devem acontecer diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. E quanto mais o cachorro passeia, mais divertido fica!

Fonte: Petz