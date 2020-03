Mulher morre em capotamento perto de Tanabi

Uma mulher de 39 anos, moradora de Paranaíba-MS, morreu em um acidente ocorrido dia 6/3, na rodovia Euclides da Cunha, no trecho entre Tanabi e Cosmorama.



De acordo com a polícia, ela dirigia uma caminhonete S-10 que capotou.Ela não resistiu aos ferimentos e seguindo um sobrevivente o capotamento ocorreu por conta do estouro de um pneu.

Otros três ocupantes foram atendidos pelos Bombeiros sem risco de morte, porém a mulher não resistiu. As causas oficiais são investigas pela Polícia Cienfífica.

(Com informações de Cícero Brandão, Rádio Dinâmica)