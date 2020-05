Mulher que xingou enfermeira é condenada

Uma mulher foi condenada por ofensas a outra em Valentim Gentil. Foi uma confusão em um Posto de Saúde daquela cidade, em julho de 2019. A técnica de enfermagem processou a mãe de uma estagiária após ser xingada no local de trabalho.

Tudo teria ocorrido por conta de uma desavença entre a profissional da saúde e a estagiária, filha da ré.

De acordo com a sentença, a mulher compareceu ao PS e aos berros proferiu xingamentos, dentre eles que ela era incompetente, louca e não valia nada, tendo, inclusive, empurrado um paciente que estava em atendimento na unidade. Foi preciso chamar a polícia.

A ofendida pediu R$10 mil de indenização, mas o juiz fixou o valor em R$ 4 mil. A mulher condenada recorreu da sentença e o caso vai ser apreciado pelos desembargadores do Tribunal de Justiça.

votuporangatudo