Mulher rega suculenta por dois anos até descobrir que era falsa

Uma mulher norte-americana fez um relato no Facebook, na sexta-feira (28/02/2020), revelando o quanto ficou chocada após passar dois anos regando religiosamente a suculenta “perfeita” até descobrir que a planta era falsa. A publicação viralizou nas rede sociais e rendeu vários comentários.

No post, Caelie Wilkes postou duas fotos mostrando a plantinha aparentemente bem cuidada. Ela relata que mantinha a suculenta na janela da cozinha e seguia uma rotina rígida para regá-la.

“Eu estava orgulhosa desta planta. Estava cheia, bonita, era apenas uma planta perfeita. E eu tinha um plano de rega para isso. Se alguém tentasse regar minha suculenta, eu ficava na defensiva, porque só queria cuidar bem dela. Eu absolutamente amei minha suculenta”, contou

A verdade surgiu no momento em que ela decidiu que era hora de transplantar a plantinha. Encontrei o vaso mais fofo, que combinava perfeitamente. Fui retirá-la do recipiente de plástico original com o qual foi comprado e descobri que a planta era falsa”, lamentou ela, ao descrever que quando puxou a suculenta do recipiente percebeu a armação feita de isopor e areia com cola.

“Eu coloquei tanto amor nessa planta! Lavei as folhas. Tentei o máximo para mantê-lo com a melhor aparência e é totalmente plástico. Sinto que esses dois últimos anos foram uma mentira”, finalizou a jovem no texto.

Nos comentários, as pessoas se solidarizaram, se desculpando pelas risadas que deram ao ler o texto. “Podia me ver fazendo isso. Não te culpo”, comentou uma pessoa. “Alguém precisa trabalhar em suas habilidades de observação”, recomentou outra. “Ai, mil perdões, mas eu estou rindo muito, porque já fiz a mesma coisa, mas por dois dias apenas”, brincou mais uma.