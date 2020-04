Mulher se envolve em acidente com carro furtado e foge do local

Uma mulher de 37 anos foi internada após ter furtado um carro, se envolvido em acidente de trânsito e ter fugido do local. O caso aconteceu nesta sexta-feira (3) na avenida Ernani Pires Domingues.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para um acidente e no local encontraram um Volkswagen Gol, com o condutor, e um Fiat Uno abandonado. Eles foram informados sobre a condutora do Uno e o helicóptero águia realizou buscas para localizá-la.

A mulher foi encontrada em um matagal, muito alterada e se debatendo. Ela foi encaminhada para o hospital Bezerra de Menezes e, depois, transferida para a Santa Casa.

A placa do Uno foi consultada e, por atraso no licenciamento, o guincho foi acionado. Neste momento, chegou no local o proprietário de uma oficina mecânica dizendo que o veículo estava com ele quando foi furtado pela mulher.

Ele contou que retornou para a oficina a pé e saiu com um amigo em busca do veículo, momento que o viram já no guincho.

O veículo foi devolvido para o proprietário. A mulher permaneceu internada e não foi possível interrogá-la sobre o ocorrido. Ela teve prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e permanece à disposição da Justiça.

