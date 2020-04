Mulher se joga de carro em movimento após ser ameaçada de morte

Um jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante após agredir e a ameaçar a esposa enquanto andava de carro, no bairro Santa Luzia, em Araçatuba (SP), durante o fim de semana.

Segundo o registro policial, a vítima, uma desempregada de 20 anos, abriu a porta do carro e se jogou do veículo em movimento, com medo das agressões.

Uma unidade do Corpo de Bombeiros foi chamada, fez o resgate da vítima e a levou para um pronto-socorro. Ela teve ferimentos na cabeça e sofreu várias escoriações pelo corpo.

O jovem fugiu sem prestar socorro à vítima e, após a polícia fazer buscas, encontrou e prendeu o suspeito por ameaça, violência doméstica e lesão corporal.

O delegado arbitrou fiança de R$ 2,5 mil, mas o acusado não pagou e foi transferido para a Cadeia de Penápolis, onde permanece à disposição da Justiça.

