Mulher traficante que vendia por WhatsApp é presa em Votuporanga

Uma traficante de 26 anos que vendia maconha pelo WhatsApp foi presa ontem (4) pela Polícia Militar de Votuporanga quando entregada droga a usuários (as) em um praça.Durante patrulhamento preventivo DEJEM a equipe da VTR16312 avistou quando um casal homoafetivo e outras pessoas recebiam algo da acusada.

Todos foram abordados na ‘Praça do Demoley’, no bairro Santos Dumont. Com eles foram encontradas uma porção de maconha, dinheiro e celulares. As usuárias admitiram que pagaram R$ 50 pela droga, encomendada por aplicativo de mensagens do celular.

Com apoio da equipe CGP-3 os policiais localizaram o endereço da acusada e lá apreenderam maconha, balança de precisão, mais de R$ 1 mil da venda do entorpecente e uma faca com resquício de droga.

Todos foram apresentados na Central de Flagrantes. A traficante ficou presa e os demais envolvidos foram ouvidos e liberados para aguardarem posicionamento da Justiça.

