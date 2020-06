Mulher vai à agência bancária, cai em golpe e perde R$ 40 mil

Uma mulher de 32 anos perdeu mais de R$ 40 mil ao cair no golpe de um estelionatário, nesta segunda-feira (22), em uma agência bancária na avenida Potirendaba, no Jardim Urano, em Rio Preto.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima foi até o caixa eletrônico para fazer um saque, quando um homem surgiu dizendo que havia um problema no caixa eletrônico e que ela deveria colocar o cartão novamente.





Só depois ela consultou o extrato e descobriu que havia surgido um empréstimo pessoal de R$ 18.400,00 e uma transferência de R$ 22 mil.



O banco informou a vítima que não poderia fazer nada porque o dinheiro já havia sido retirado da conta dela. A Polícia Civil vai investigar o golpe, mas o suspeito não foi localizado.