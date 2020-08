Mulher veda com plástico entrada do quarto onde marido está isolado com Covid-19 para eles poderem se ver

Moradora de Goiânia, a professora Afra Azini usou da criatividade para garantir o bem-estar do marido, que está isolado no quarto do casal com Covid-19. Ela usou um papel-filme do tipo industrial (mais grosso do que o comumente usado em cozinha) para vedar a porta do quarto e mantê-la aberta, de forma que eles podem se ver e conversar em segurança.

Técnico de manutenção de portas-giratórias, Pedro Afonso Azini trabalha com a irmã, que havia testado positivo para Covid-19. Ele e Afra fizeram os exames na terça-feira (18), quando ele começou a sentir os primeiros sintomas. Como a professora tem asma, eles já se isolaram na casa desde então.

Por causa do isolamento, Pedro não estava vendo ninguém, recebia só as refeições pela janela do quarto e Afra notou que ele estava abatido não só pela doença, mas por ter de ficar completamente sozinho.

“Ele estava muito ruim, começando a não querer comer, triste”, contou a esposa.

Técnico em manutenção de portas giratórias Pedro Afonso Azini pode ver esposa por meio de plástico mesmo com Covid-19 Goiânia Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Afra lembrou de vídeos em que professoras reviram alunos por meio de um plástico e resolveu adaptar para ver se daria certo. Ela usou um papel-filme grosso (do tipo industrial) e vedou a porta com o material plástico e fita-adesiva.

“Logo de noite ele comeu bem, passou bem a noite e tenho notado uma melhora muito boa na auto-estima dele, nos pensamentos positivos. Temos duas cachorrinhas que contribuíram também pra isso. O almoço foi ótimo pra mim e pra ele, como nessa foto. A proximidade com a família é uma arma fundamental pra melhorar os sintomas psicológicos”, contou.

O resultado não é só impressão da Afra. Pedro constatou que a experiência tem melhorado mesmo o seu humor.

Ele ficou três dias completamente isolado, sem ter um aparelho de TV no quarto, sem contato, e sentiu que poder ver o movimento da casa, as cachorras brincando e a esposa fazendo os artesanatos lúdicos que usa e vende, mesmo sem poder sair, ajuda a distrair e deixa tudo diferente.

“Eu estou bem! Agora com a porta aberta eu tenho uma companhia para, não só conversar, mas olhar também. Tendo companhia, o ânimo melhora”, garantiu.

Coronavírus em Goiás

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), a Covid-19 continua se espalhando entre os goianos. O boletim mais recente da pasta divulgado até a publicação dessa reportagem, datado de quinta-feira (20), apontava mais de 111 mil casos da doença, dos quais mais de 2,5 mil levaram à morte.

Na mesma data, a rede pública estadual de saúde, que tem 310 leitos de UTI exclusivos para Covid-19, tinha taxa de ocupação em 79,26% nesse tipo de internação e de 80,56% na Enfermaria.

Já na rede municipal de Goiânia, dos 230 leitos de UTI disponíveis, 85,22% estavam ocupados até então e 69,36% das vagas de enfermaria também.

Veja outras notícias da região no G1 Goiás.