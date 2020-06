Munícipe denuncia aglomeração em quadra na Cohab Brandini

Um morador do bairro Cohab Antônio Brandini denunciou aglomeração de pessoas em uma quadra poliesportiva localizada em uma mini praça, ao lado de um supermercado. A “pelada” teria ocorrido na noite da última quarta-feira, dia 24.

O denunciante, que não será identificado, ficou indignado com o número de pessoas sem os mínimos cuidados de higiene e grande parte sem máscaras, incluindo adolescentes, já que o momento é de evitar aglomeração por conta do contágio do coronavírus,

O local ainda passa por manutenção promovida pela Prefeitura de Fernandópolis durante a semana.

O setor de fiscalização já recebeu o vídeo.

