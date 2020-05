Município confirma segunda morte de detento por covid-19

A segunda morte de preso causada pela covid-19 foi confirmada em Presidente Venceslau, no oeste paulista.



Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a vítima tinha 41 anos e cumpria pena na P2.

O detento foi levado para a Santa Casa da cidade na manhã desta segunda-feira (18) com saturação baixa e teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.



Na semana passada, outro detento da P2 morreu no Hospital Regional de Prudente também com o novo coronavírus.



A cidade conta com 32 casos confirmados da doença até agora. Outros 21 casos foram descartados.



A reportagem do sbtinterior.com questionou a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) sobre o caso e aguarda o posicionamento oficial do Estado.

