Músicos Da Banda De Zezé Di Camargo E Luciano Testam Positivo Para O COVID-19

Os músicos que acompanham a dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano testaram positivo para o COVID 19, após a realização da primeira live sertaneja dos irmãos.

De acordo com pessoas próximas à dupla ouvidas com exclusividade pelo Movimento Country, a contaminação teria acontecido durante o ensaio do primeiro show on-line realizado em São Paulo.

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo, está dando toda a assistência aos músicos e pediu que seu médico particular acompanhasse de perto o estado de saúde do seu baixista. Hélio, baixista e diretor da banda tem 65 anos e está internado em estado grave na UTI do hospital Metropolitano de São Paulo.

No ensaio além dos músicos de apoio o estava presente apenas o cantor Zezé Di Camargo, seu irmão, Luciano não participou do ensaio.

Em nota, Plauto,um dos sócios do estúdio onde a banda teria realizado seu primeiro ensaio declarou em nota que:

1-Os ensaios foram realizados nos padrões de segurança para evitar contaminação.

2- Sou também profissional de saúde, como muitos sabem, e em constante vigilância no que se refere a contaminação por Covid 19.

3- Até o dia 15/05/2020, o teste para Covid 19 apresentou resutado negativo. Exame sangue/teste rápido e tomografia do tórax .

Estes testes se encontram em meu poder, e poderão ser apresentados caso haja necessidade.

“Não tenho dúvida que o ciúme da concorrência por trabalhar com grandes artistas possam trazer comentários negativos, mas nos acusar de espalhar conscientemente um vírus perigoso aos próprios amigos é cruel e desumano.

Peço que este blog se informe com fontes confiáveis, antes de espalhar fakenews e notícias falsas.” declarou.

Zezé Di Camargo enfrenta sérios problemas de saúde

Não é de hoje que Zezé Di Camargo vem enfrentando sérios problemas com sua voz. Em várias apresentações é possível ver as dificuldades que o irmão de Luciano Camargo vem enfrentando.

O artista está revivendo um drama que coloca em xeque a sua carreira musical. Um cisto nas cordas vocais do cantor tem sido o principal problema do cantor sertanejo.

Entretanto, Zezé Di Camargo que já diminuiu o ritmo dos shows voltou à enfrentar o problema com a sua voz. Em 2008 o cantor sofreu o rompimento de um cisto e o líquido dissolveu dentro da corda e criou uma aderência em toda a mucosa.

Na época o cantor fez uma cirurgia delicada nas suas cordas vocais. Mas o risco da segunda cirurgia é alto, podendo comprometer definitivamente uma das vozes mais importantes da música sertaneja.

Várias pessoas próximas ao artista ouvidas pelo Movimento Country revelaram que tem recomendado que ele se afaste dos pacos para preservar a sua saúde. Embora o sertanejo tenha reduzido os números de apresentações, não se descarta a possibilidade do seu irmão, Luciano Camargo, lançar um trabalho solo em 2021, após o encerramento da turnê “Amigos”