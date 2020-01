Na contramão da crise ACIF entrará com mandado de garantia pedindo a suspensão da Feirinha da Madrugada

A Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis (ACIF), vai impetrar na tarde desta quarta-feira, 8, com um mandado de garantia pedindo a suspensão da realização da Feirinha da Madrugada, em São João das Duas Pontes.

De acordo com Luciana Toledo, advogada da ACIF, o evento não tem o Alvará do Corpo de Bombeiros, o que inviabiliza a sua realização. “Primeiro de tudo temos a questão de segurança, já que a Feira da Madrugada não tem Alvará do Corpo de Bombeiros. Mesmo que o Recinto de Exposição tenha Alvará, é necessário que haja o documento específico do evento para a sua realização”, disse Luciana.

Geraldo Paschoalini, gerente da associação, argumentou que a Feirinha da Madrugada é prejudicial ao comércio local, e por isso as autoridades devem impedir sua realização. “Estamos nos mobilizando para sensibilizar o prefeito que a realização da Feirinha é prejudicial ao comércio local, já que eles não recolhem impostos no município, fazendo com que haja uma concorrência desleal”.

A ACIF também argumenta que os consumidores podem ser prejudicados, já que as mercadorias não têm nota e não podem ser trocadas caso ocorra algum problema posteriormente.

Ofício enviado pela entidade ao Corpo de Bombeiros, pedindo esclarecimentos sobre a situação da Feirinha da Madrugada frente ao órgão

