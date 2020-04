“NESSE MOMENTO DIFÍCIL, PRECISAMOS AJUDAR UNS AOS OUTROS” Netto Cantelle.

O cantor Netto Cantelle sensibilizado por conta da situação que os cidadãos estão passando, conseguiu em poucos dias arrecadar mais de 2 toneladas de alimentos que serão agrupados em cestas básicas e doados para as pessoas com mais necessidade.

“Alguns dias atrás fiz uma postagem para ajudar ao próximo, porque sei o momento difícil que o país está passando, consegui arrecadar + de 2 toneladas de alimentos (totalizando 118 cestas básicas) que vão ser distribuídas para famílias que estão passando por dificuldades e necessitando de alimentos !

Queria agradecer especialmente à todos da Tac Etiquetas e seus colaboradores por ajudarem com grande parte da doação e também a todos que doaram alimentos para montarmos as cestas. ” Disse o cantor.

