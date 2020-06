No HB com Covid, pré-candidato a prefeito diz que viu Jesus

Jesus no HB 1

Pré-candidato a prefeito de Rio Preto pelo PDT, Carlos de Arnaldo, que está internado no Hospital de Base para tratar Covid-19, disse em uma postagem no Facebook que Jesus esteve em seu quarto para curá-lo.

Jesus no HB 2

No post, Arnaldo deu detalhes da situação. “Agora pouco, deitado com os olhos fechados, depois de muito pedir a Deus, senti uma luz azul muito forte percorrendo todo o meu corpo. Ficava um pouquinho em cada parte, da cabeça aos pés. E nas costas, em cima do pulmão, a luz azul pulsou muito. De repente, com os olhos fechados ainda, vi Jesus me sorrindo. Ele veio me curar”, disse.

DLNEWS