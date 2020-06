No primeiro dia de reabertura da capital, estado do Rio registra 224 mortes por coronavírus

RIO — Segundo os dados divulgados pela secretaria de Saúde nesta terça-feira-feira (02), o Rio já acumula 56.732 casos confirmados e 5.686 mortes pela Covid-19. Em 24 horas foram confrimadas 224 mortes 2.202 novos casos.

Neste sábado, o Rio atingiu o recorde de novos casos, com 4.467 pacientes. Já o recorde de mortes havia sido na última quinta-feira, com 256 óbitos.

A capital continua sendo o epicentro da pandemia no estado. Nesta terça-feira, a cidade do Rio começou a primeira fase do plano de reabertura da prefeitura do Rio. Apesar disso, o município acumula 31.204 casos, sendo 1190 confirmados nas últimas 24 horas.

A cidade do Rio também acumula 3.828 óbitos, sendo confirmados novas 157 mortes. Campo Grande continua como o bairro com mais mortes registradas. Já em número de casos, Copacabana lidera o triste ranking.

Bairros com mais óbitos registrados:

Campo Grande – 216

Bangu – 177

Copacabana – 151

Realengo -141

Santa Cruz -124

Bairros com mais casos registrados:

Copacabana – 1.498

Campo Grande – 1.282

Barra da Tijuca – 1.212

Tijuca – 1.122

Bangu – 922

As cidades onde há mais casos confirmados do novo coronavírus são:

Rio de Janeiro – 31.204

Niterói – 3.252

Nova Iguaçu – 1.827

São Gonçalo – 1.734

Duque de Caxias – 1.584

As cidades onde há mais óbitos confirmados do novo coronavírus são: