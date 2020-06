Nomes das cidades com pacientes internados na Santa Casa de Jales não serão mais divulgados

O último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Jales, no domingo, 29, já foi publicado com a falta de uma informação extremamente importante para a população: a cidade de origem dos pacientes internados na ala de síndromes gripais da Santa Casa de Jales, ala essa que recebe pacientes confirmados ou suspeitos para Covid-19.



Segundo informou a Secretaria de Comunicação, este foi um pedido da Diretoria Regional de Saúde (DRS XV) e dos próprios municípios da região. Nos bastidores, muito se fala da cobrança de ajuda em valores emergenciais por parte destes municípios para a Santa Casa, já que dos dezesseis atendidos pela entidade, apenas Urânia faz um repasse mensal.



A Secretaria de Comunicação também repassou para a imprensa que a Diretoria Regional de Saúde informou que em função da Santa Casa enviar o quadro dos internados pela manhã, e o boletim ser divulgado por volta das 16 horas, a informação de internações, que muda com grande frequência, tornaria o boletim “desatualizado”.

