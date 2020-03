NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA:

Casal de idosos fica gravemente ferido em explosão de botijão de gás.

O fato aconteceu por volta das 20h30min desta segunda-feira (02) em uma residência localizada em uma Propriedade Rural de Sebastianópolis do Sul.

A ocorrência mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU e a viatura de combate ao incêndio.

De acordo com informações colhidas pela reportagem, o casal de idosos estava dentro do imóvel enquanto o senhor preparava o jantar.

Em dado momento, por motivos a serem esclarecidos, houve a explosão do botijão de gás.Imediatamente, testemunhas acionaram os Bombeiros que chegaram ao local.

O senhor ficou gravemente ferido sofrendo queimaduras pelo corpo e ainda inalou muita fumaça. Ele foi socorrido ao Hospital de Queimados de Catanduva.Já a sua esposa sofreu ferimentos e queimaduras pelo corpo, sendo socorrida ao Hospital de Nhandeara.