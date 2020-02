NOTÍCIA URGENTE: POLÍCIA PROCURA MENINA DE 12 ANOS DESAPARECIDA EM PARISI

Uma família moradora de Parisi está desesperada por notícias da menina Andressa Gabrielli dos Santos, de 12 anos de idade, que desapareceu da cidade de Parisi-SP, na noite desta quarta-feira, dia 26.

Em contato com a reportagem do votunews.com.br. a mãe da menina, Fernanda Santos Ramos, disse que Andressa estava na casa do namorado – um adolescente de 15 anos, morador próximo de sua residência em Parisi, quando, por volta das 21 horas, decidiu retornar para casa. Desde então, não há notícias da menina.

Fernanda disse que o celular de sua filha ficou em sua casa, o namorado e sua família também estão a procura da menina. O caso já foi registrado na Polícia que está em patrulhamento por Parisi e municípios vizinhos em busca de informações da menina. A mãe disse a reportagem do votunews que é a primeira vez que a garota some sem deixar notícias e que ela é muito tranquila, não costuma sair de casa e bastante estudiosa.

Informações: ligue urgente para a Polícia Militar 190 ou pelo telefone 9-9638-5369.

