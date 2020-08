Novo diretor do Tiro de Guerra de Votuporanga se apresenta

O Prefeito de Votuporanga e também Diretor do Tiro de Guerra 02-088 “Cabo PM Samuel Pereira Batista”, João Dado, recebeu em seu Gabinete, na tarde da última terça-feira (11/8), a visita do novo Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Votuporanga, Sargento Giovani Santana Gonçalves, que assumirá o comando em janeiro de 2021. O novo sargento estava acompanhado do atual Chefe de Instrução do TG 02-088, Sargento Mario Denis Machado, e do Secretário da Cidade, Marcelino Poli.Durante a visita, o Prefeito João Dado ressaltou ao Sargento Giovani Santana Gonçalves sobre a inauguração da nova sede do Tiro de Guerra, realizada em julho de 2018. “O espaço ampliado e com melhor estrutura possibilita uma preparação mais eficaz e com mais segurança para os atiradores em exercício. O investimento da obra, que chegou a aproximados R$840 mil, foi oriundo de recursos próprios da Prefeitura de Votuporanga”.

O Chefe do Executivo ainda falou sobre a inauguração da nova Sede 18ª Delegacia de Serviço Militar, referência para 90 municípios, e 189ª Junta de Serviço Militar, localizada na Rua Rio Grande, no bairro Terras de São José, ao lado do Tiro de Guerra de Votuporanga. “A Unidade também foi construída por meio de recursos próprios, com investimento de R$ 289.856,63. Aos 83 anos de Votuporanga, 8 de agosto de 2020, o Governo Municipal entregou essa obra importante para o Exército Brasileiro e para a nossa sociedade”.

O Sargento Giovani Santana Gonçalves falou sobre suas expectativas para o próximo ano, que é dar continuidade ao trabalho realizado pelo atual Sargento do TG-02-888, Mario Denis. “A expectativa é das melhores, fui muito bem recebido pelo Tiro de Guerra de Votuporanga. Quero ainda enaltecer o trabalho desenvolvido pelo Sargento Denis, espero dar continuidade a esse ofício e atender as expectativas da comunidade local. Quero agradecer também a receptividade do Prefeito João Dado que foi tão gentil em nos receber e demonstrar o carinho que ele tem pelo Exército Brasileiro”.

Biênio 2021/2022

O Exército Brasileiro nomeou o novo Chefe de Instrução para o Tiro de Guerra de Votuporanga, vinculado à Secretaria da Cidade da Prefeitura de Votuporanga, para o biênio 2021/2022, sendo o 1º Sargento de Infantaria Giovani Santana Gonçalves. O novo sargento substituirá o 1º Sargento Mario Dênis Machado, atual Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02-088. O Exército publicou a designação para o cargo no dia 5 de junho.

