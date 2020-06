Ver todasEducação

Novo ministro da Educação não tem pós-doutorado em universidade alemã

“Carlos Decotelli não obteve nenhum título na nossa universidade”, informou a instituição em nota enviada ao Metrópoles

O novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli da Silva, não possui pós-doutorado pela Universidade de Wüppertal, na Alemanha, ao contrário do informado em seu currículo. Ele assumiu a pasta na última quinta-feira (25/06) no lugar do ex-ministro Abraham Weintraub.

“Carlos Decotelli não obteve nenhum título na nossa universidade”, informou a instituição, em nota enviada ao Metrópoles (leia a íntegra no final desta matéria). O ministro apenas conduziu pesquisas por um período de três meses em 2016, segundo a universidade.

No currículo, disponível na plataforma lattes, Decotteli informa, porém, que “realizou seu pós-doutorado na Bergische Universität Wuppertal, na Alemanha”, além de um “doutorado em Administração pela Universidade Nacional de Rosário (Argentina)”.

A informação de que o ministro tem doutorado também foi questionada. Quem revelou foi o próprio reitor da Universidade Nacional de Rosário, Franco Bartolacci, em publicação feita na semana passada em uma rede social. Mais tarde, Decotteli admitiu o erro e disse que iria alterar o currículo.

“Tendo trabalhado como professor de gestão de riscos em derivativos no agronegócio em vários cursos no Brasil, construiu um projeto de pesquisa intitulado ‘Sustentabilidade e Produtividade na automação de máquinas agrícolas’, que foi submetido à Bergische Universitat Wuppertal, na Alemanha, tendo por base pesquisa específica que teve o apoio da empresa Krone”, informou o MEC, em nota.

Íntegra da nota da Universidade de Wüppertal

“Prof. Dr. Carlos Decotelli veio em 2 de janeiro de 2016 por três meses para uma pesquisa sob a orientação da Profa. Dra. Brigitte Wolf. Mais recentemente, ela foi professora de Teoria do Design até 2017, com foco: Metodologia, planejamento, estratégia da Universidade de Wuppertal e está agora classificada como professora emérita. Decotelli não adquiriu um título em nossa universidade. A universidade não reconhece o título atribuído ao dr. Decotelli no Brasil.