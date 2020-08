NÚMERO DE QUEIMADAS AUMENTA NA REGIÃO DE RIO PRETO

DE ACORDO COM A CORPORAÇÃO, ENTRE JANEIRO E AGOSTO DO ANO PASSADO FORAM REGISTRADOS 452 FOCOS DE INCÊNDIO NA REGIÃO. NO MESMO PERÍODO DESTE ANO, SÃO 640 INCÊNDIOS EM QUE OS BOMBEIROS FORAM ACIONADOS.

O número de queimadas aumentou na região de São José do Rio Preto (SP) neste ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, entre janeiro e agosto do ano passado foram registrados 452 focos de incêndio na região. No mesmo período deste ano, foram 640 incêndios em que os bombeiros foram acionados.Número de queimadas bate recorde

O tempo seco é um dos responsáveis pelo aumento das queimadas. No fim de semana, por exemplo, foi de muitos incêndios na região noroeste paulista.

Entre a tarde de sexta-feira e o início da noite deste domingo (16) o Corpo de Bombeiros atendeu cerca de 30 ocorrências de queimadas em áreas urbanas e rurais. No sábado (15), um grande incêndio atingiu uma área no bairro Fraternidade, em São José do Rio Preto (SP).Em Guapiaçu (SP), um incêndio atingiu uma área de mais de 250 hectares de cana e vegetação nativa. A Polícia Ambiental foi chamada e aplicou uma multa de R$ 1,3 milhão por danos ambientais.

Neste ano, entre maio e junho, o valor das multas varia de acordo com o local do incêndio, se é em um canavial, ou então em uma área de preservação ambiental. Veja números abaixo.

Área de cana

Total de área fiscalizada: 2134,01 (ha)

Valor de multa: R$ 250 mil

Vegetação nativa em APP

Total de área fiscalizada: 5,97 (ha)

Valor de multa: R$ 8.250,00

Vegetação nativa fora de APP

Fiscalizado: 21,05 (ha)

Valor de multa: R$ 130 mil

Vegetação exótica (pasto, citrus, seringueira, etc)

Fiscalizado: 298,35 (ha)

Valor de multa: R$ 33.878,00

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a maioria de casos de queimadas tem origem em atos que poderiam ser evitados, como colocar fogo em terrenos baldios.

