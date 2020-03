O Médico Infectologista Dr. Maurício F. Favaleça declara sobre caso Suspeita de Coronavírus

O médico infectologista doutor Maurício Favaleça declarou que o caso suspeito com coronavírus, está sob investigação em paciente que deu entrada na Santa Casa de Santa Fé do Sul com sintomas de gripe.

O Dr. Maurício disse que a internação se fez necessária e se encaixa no protocolo do Ministério da Saúde, que recomenda que pessoas que frequentaram lugares (países), onde estão tendo casos de coronavírus e que apresentem sintomas compatíveis com a doença, fiquem em observação (isolamento).

Mauricio Favaleça disse que o paciente está com suspeita clínica, até então é tratado como suspeito e todos os procedimentos estão sendo realizados. As amostras de exames já foram enviadas para confirmação, e permanece em isolamento realizando as precauções preconizadas pelo MS. As autoridades de vigilância também já foram orientadas quanto ao caso.

No momento o paciente encontra-se estável clinicamente, sem nenhum sinal de gravidade e vai permanecer internado até a conclusão das avaliações necessárias e a melhora do quadro clínico do paciente, de acordo com o médico Maurício Favaleça que acompanha o caso, juntamente com outros médicos do Hospital de Santa Fé do Sul.