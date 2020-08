O VALE DA MORTE, NA CALIFÓRNIA, ATINGE 54º C E MARCA A TEMPERATURA MAIS ALTA DA TERRA

O VALOR CREPITANTE FOI ALCANÇADO ÀS 15:41, EM MEIO A UMA ONDA DE CALOR HISTÓRICA NO OESTE, DE ACORDO COM O NATIONAL WEATHER SERVICE.

O Vale da Morte ou, em inglês, ‘Death Valley’, um deserto localizado no leste da Califórnia considerado um dos locais mais quentes do mundo, juntamente com os do Oriente Médio, potencialmente fez história no último domingo (16).

É que o termômetro da aldeia local, apropriadamente chamada de ‘Furnace Creek’, atingiu a temperatura de 130º F (54ºC) – possivelmente a mais alta registrada na Terra. O valor crepitante foi alcançado às 15:41, em meio a uma onda de calor histórica no oeste, assim com informou o National Weather Service.

Se verificada corretamente, a temperatura quebraria o recorde anterior de agosto do Vale da Morte em três graus, e também estaria entre as três maiores já medidas na Terra em qualquer momento da história.

Segundo o The Washington Post, o ocorrido trata-se de algo bem maior do que suposições, e a temperatura atingida no domingo pode, de fato, ser a mais alta do mundo até hoje. “Tudo o que vi até agora indica que é uma observação legítima”, comentou Randy Cerveny, que lidera a equipe de clima e extremos climáticos da Organização Meteorológica Mundial, em uma entrevista veiculada pelo jornal.

“Estou recomendando que a Organização Meteorológica Mundial aceite preliminarmente a observação. Nas próximas semanas, iremos, é claro, examiná-la em detalhes, juntamente com o Comitê Nacional de Extremos do Clima dos EUA, usando uma de nossas equipes de avaliação internacionais”, acrescentou Cerven.

O deserto no leste da Califórnia detém o recorde de temperatura mais quente já registrada no planeta – 134ºF (57ºC), que o US Weather Bureau registrou em 10 de julho de 1913, em Furnace Creek.

FONTE: Informações | vogue.globo.com