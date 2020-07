OMS reforça alerta aos jovens sobre covid-19: “Não são invencíveis”

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou que os jovens não podem se descuidar diante da pandemia do novo coronavírus e devem tomar a frente na prática das medidas para conter o avanço da Covid-19. A declaração foi feita em entrevista coletiva, no iníco da tarde desta quinta-feira (30).

Após explicar que, segundo evidências, jovens vêm deixando de tomar cuidado durante o verão no hemisfério norte e, assim, se tornando parcialmente culpados por surtos de Covid-19 em alguns países, Tedros pontuou.

“Não são invencíveis, os jovens podem ser infectados, os jovens podem morrer e os jovens podem transmitir o vírus a outras pessoas. Por isso devem tomar as mesmas precauções para se protegerem e protegerem os outros”.

Ainda sobre o tema, a epidemiologista de doenças infecciosas Maria Van Kerkhove reforçou, na mesma coletiva, que boates são locais que amplificam a transmissão do novo coronavírus.

“Isso é muito lamentável, porque sabemos que os jovens querem retomar as atividades normais, mas há situações em que o vírus, se presente, pode aproveitar e se transmitir com eficiência”, concluiu ela. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, até o momento, o mundo tem mais de 17,13 milhões de casos confirmados da Covid-19 e mais de 669,2 mil mortes provocadas pela doença.