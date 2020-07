Operação das polícias Civil e Militar prende 2 e apreende menor

O dia começou agitado no bairro Vila União. Uma operação realizada pelas polícias Civil e Militar de Jales resultou na prisão de 2 rapazes e apreensão de um menor de idade, todos acusados por tráfico de drogas.

Policiais civis observavam uma residência que, segundo denúncias recebidas, era ponto de tráfico. Um menor de idade que saiu do imóvel foi visto escondendo drogas no campo de futebol do bairro, sendo abordado logo depois. No campo, foram encontradas 09 pedras de crack que o adolescente escondeu.

Com o apoio da Polícia Militar, foi realizada busca no imóvel sobre o qual pairavam as denúncias. Nele, estavam dois rapazes, e foram encontradas mais 07 pedras de crack, idênticas às encontradas no campo.

Todos foram levados à delegacia, onde a autoridade policial deliberou pela prisão dos rapazes e apreensão do adolescente.

Foconews