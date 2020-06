Pacientes testados positivo para Covid-19 em Jales estariam furando o isolamento e circulando pela cidade

A Secretaria de Saúde de Jales revelou em entrevista ao jornalismo da rádio Regional FM, que está recebendo denúncias de vizinhos e colegas de pacientes que testaram positivo para Covid-19 e que não estariam cumprindo o isolamento domiciliar. A informação chega em meio ao aumento de casos e suspeitos em todo interior do estado de São Paulo.



“A pandemia vai apresentando o que precisamos ter mais atenção. Atualmente, uma de nossas preocupações tem sido o cumprimento da quarentena pelo paciente testado positivo. Estamos recebendo várias denúncias através da população. São vizinhos, colegas e amigos que relatam que os positivos estão caminhando, indo em banco e até supermercado!”, contou a secretária Maria Aparecida Moreira Martins.



Existem no Código Penal os artigos que incluem as responsabilizações criminais de pessoas que colocam em risco a vida de outras pessoas proporcionando formas de contaminação.



Maria completou: “O paciente que testou positivo e os seus familiares precisam cumprir a quarentena. São 14 dias sem circular, ficando em casa para evitar que o vírus se propague. Isso é lei, está no Código Penal e é crime colocar em risco a vida de outra pessoa. Esse é um grande problema de saúde publica que precisa ser respeitado! Vamos ter que tomar providência com essas pessoas que não estão adotando as medidas!”.

Foconews