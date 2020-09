Padrasto é preso e confessa que matou bebê porque ele estava chorando e chamando pela mãe, diz PM

O comandante comentou que, ao ver o enteado desacordado, o padrasto tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. Diante disso, agiu como se a criança estivesse dormindo e não contou nada para a mulher quando ela chegou.

“Ele disse que tentou fazer com que essa criança retornasse a consciência, levando-a até o banheiro para molhá-la, só que ela não voltou. Ele colocou a fralda nela, colocou no colchão na sala, voltou aos seus afazeres e esperou que a mãe [do bebê] chegasse”, salienta.