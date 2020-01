Pai morre atropelado por carro dirigido pelo próprio filho, de 12 anos

Um acidente envolvendo uma família inteira acabou comovendo a região de Jumirim, em São Paulo.

Tudo porque neste domingo, 5 de janeiro, um pai morreu atropelado pelo próprio filho. O pai, que estava pilotando uma motocicleta na hora do acidente, foi atropelado pelo adolescente, que tem apenas 12 anos de idade. As informações são da TV Globo e do portal de notícias G1, que publicou uma matéria sobre a tragédia nesta segunda-feira, 6 de janeiro.

A vítima foi identificada como Luís Aparecido Rinaldi. Ele estava carregando outro filho, de apenas três anos, quando tudo aconteceu. Foi quando o garoto de 12 anos passou por cima dos dois. O menino de três anos está internado em estado grave em um hospital na região. O garoto, que atropelou os dois, não teve qualquer ferimento.

Em entrevista ao G1, o Sargento Ireneu Aparecido contou mais detalhes sobre o acidente. De acordo com ele, o menino teria dito que o pai estava bêbado, quando tudo aconteceu.

O pai dessa criança teria pegado a motocicleta e saído dirigindo pela estrada rural. Um outro filho pegou um carro e, por motivos a serem esclarecidos, ele saiu ao encontro do pai e ocorreu a colisão frontal”, disse o sargento da PM ao falar sobre a tragédia, que matou o homem.

Ainda segundo o policial, o jovem diz que ainda tentou frear o veículo, mas que não deu tempo. No momento da colisão, o menino de três anos e Luís Aparecido Rinaldi foram parar embaixo do veículo. Luís teria morrido ainda no local. O velório e enterro dele foi realizado nessa segunda-feira.

