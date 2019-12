PAM e Corpo de Bombeiros de Fernandopolis realizam reunião para ações de 2020

Nesta quinta-feira, dia 19, na sede do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis, membros do PAM (Plano de Auxílio Mútuo), Alcoeste Bionergia (Fernandópolis), Cofco (Meridiano), Onda Verde Agrocomercial S.A (Onda Verde) e Colombo (Santa Albertina), juntamente com o capitão Fernando Mançano e o sargento Gilson Acácio dos Santos, realizaram a última reunião de 2019.

De acordo com Vinícius Nitani, um dos membros do PAM, a reunião foi para definir algumas ações e pontos estratégicos para 2020. “Dentro dessas ações planejamos um workshop para todas as unidades da região noroeste paulista. A participação dos brigadistas será de grande importância, priorizando o cuidado com o Meio Ambiente”, salientou.

Ainda segundo Vinícius, também está sendo programado para abril de 2020 um simulado no campo com apoio do Corpo de Bombeiros. “A ideia é proteção e preservação ao Meio Ambiente e às pessoas. Eles (bombeiros) estão bastante empenhados em nos ajudar a prevenir e a combater incêndios nas áreas rurais”, destacou.

As empresas da região parceiras da iniciativa são: Usina Colombo; Tereos Açúcar & Energia Brasil (Unidade Tanabi); Usina Guariroba (Unidade Pontes Gestal); Bunge Açúcar e Bioenergia S.A. (Unidade Orindiúva); Corbion Produtos Renováveis LTDA (Unidade Orindiúva); Cofco Internacional Brasil S.A. (Unidade Sebastianópolis); Cofco Internacional Brasil S.A. (Unidade Meridiano); Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Orindiúva; Onda Verde Agrocomercial S.A.; Agrícola Moreno de Nipoã LTDA; Central Energética Moreno de Monte Aprazível; Coplasa Açúcar e Álcool LTDA; Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A.; e Usina de Ouroeste.

PAM

O Plano de Auxílio Mútuo (PAM) é uma instituição sem fins lucrativos, que visa prestar auxílio mútuo entre as empresas, municípios, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, através de suprimentos e manutenções diversas, bem como apoiar nas atividades do Corpo de Bombeiro em caso de sinistros. Em retribuição ao auxílio mútuo, o Corpo de Bombeiros disponibiliza pessoas treinadas para ministrar cursos de Brigada de Incêndio.

Oextranet ( Breno Guarnieri )

