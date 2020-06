Para Unimed, indenizar paciente negligenciado sai mais barato que o tratamento

O plano de saúde Unimed foi condenado a pagar indenização de R$10 mil, por danos morais, após recusar tratamento a uma cliente de Minas Gerais com câncer raro diagnosticado nas células musculares. A vítima do leiomiossarcoma metastático morreu em decorrência da doença e sua família processou a Unimed. Até o plano de saúde avaliou como risível a indenização de R$10 mil, por isso decidiu não recorrer da sentença. Saiu mais barato indenizar a família da vítima que pagar pelo seu tratamento. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.

A 14ª Câmara Cível do TJMG mostra que a vida humana pouco vale, e seguiu o padrão em casos de recusa de tratamento por planos de saúde.

Como planos de saúde, bancos são beneficiados pela Justiça: R$5 mil é a indenização padrão por inscrever indevidamente clientes no Serasa.

Questionada pela coluna, a Unimed de Minas Gerais não explicou até o fechamento da edição a estratégia cruel e desumana contra a clientela