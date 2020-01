Passageiro “desaparece” do carro e mensagem de motorista viraliza

A história do misterioso sumiço do homem foi compartilhado no Twitter e o nome de Maria Eduarda virou um dos assuntos mais comentados na web

Maria Eduarda está famosa nas redes sociais depois de entrar na lista de assuntos mais comentados no Twitter, nessa segunda-feira (06/01/2020). Tudo isso após a jovem ter compartilhado um vídeo mostrando troca de mensagens entre ela e o namorado, que é motorista de aplicativo no Rio de Janeiro, ao perceber que o passageiro que levava havia desaparecido.

Identificado apenas como Afonso, o motorista parece totalmente desesperado. “Meu Deus. Que é isso? Maria Eduarda, o passageiro sumiu do meu carro. Maria Eduarda, a mala do passageiro está no meu carro e ele sumiu. Maria Eduarda, que é isso? Cara, cadê o homem, meu Deus?”, pergunta o motoristas em áudios para a namorada.

Momentos depois, em outra mensagem, Afonso explica a Maria Eduarda que entrou em contato com o passageiro para solucionar o misterioso “caso” e acabou descobrindo que, na verdade, o passageiro nem sequer teve tempo de entrar no veículo, quando o motorista partiu levando apenas a bagagem dele.

Até perceber o erro, o namorado de Maria Eduarda tinha andado mais de 10 quilômetros entre os bairro Madureira e Tijuca, ambos na zona norte da capital fluminense.

“Ele falou: ‘Eu botei a mala no carro e você andou com o carro, me deixou na rua. E eu só vi agora. Tem noção? Cara, eu não tô acreditando que eu fiz isso. Eu juro que eu vi ele entrando no carro’”, contou Maria Eduarda.

Pouco depois, em publicação nas redes, o profissional explicou que fez o percurso todo em silêncio, por opção escolhida pelo passageiro antes da viagem. “O pior foi quando eu liguei e ele atendeu. Faltou isso aqui para eu perguntar: ‘Você tá vivo ou você está morto falando comigo?’”, comentou.

Após a confusão, Afonso voltou ao local da partida, pediu que o passageiro conferisse se todos os pertences estavam dentro da mala. Ele não fez a viagem com o motorista depois disso.

Até a manhã desta terça-feira (07/01/2020), a postagem de Maria Eduarda acumulava mais de 161 mil curtidas e 47 mil compartilhamentos. O nome dela continua sendo repetido pelos usuários incansavelmente.

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...