Pastor que prometeu “feijão mágico” para curar Covid-19 está endividado

O pastor Valdemiro Santiago, que postou vídeo em seu canal no Youtube sobre uma suposta cura do coronavírus com feijão mágico de R$ 1 mil, está com problema financeiros, mesmo ignorando as medidas de isolamento social e lotando templos da Igreja Mundial do Poder de Deus.

De acordo com o site UOL, o pastor tem diversas contas atrasadas: aluguel dos templos, água, luz, entre outros custos de manutenção.

Além disso, Valdemiro também está cortando salários e funcionários em sua rede de TV e rádio e reduziu o pagamento para uma parte da estrutura da igreja. Preocupado com as dívidas, o autointitulado apóstolo está recorrendo aos fiéis e exagerado em pregações pela TV, pedindo que façam um “sacrifício extra” e doem mais que o dízimo em tempos de pandemia.

Durante a quarentena, o pastor desabafou em um vídeo: “Vão quebrar a minha igreja”, falando sobre a ordem de distanciamento e fechamento dos cultos. Sobre o tal “feijão mágico”, o Ministério Público Federal exigiu que ele tirasse do canal o conteúdo que promete a falsa cura.

Outros pastores como Silas Malafaia, Edir Macedo (que ficou doente da Covid-19) e R.R. Soares também se revoltaram publicamente contra a decisão que determinou o encerramento das atividades nas igrejas. Porém, boa parte delas já está voltando à ativa.