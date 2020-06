Paulo Oliveira da Silva é a 7ª vítima de Covid em Votuporanga

Informações levantadas com exclusividade pelo jornal A Cidade revelam que empresário votuporanguense, Paulo Oliveira da Silva, é a 7ª vítima fatal do coronavírus no município.

A Santa Casa e a Secretaria Municipal de Saúde devem confirmar o óbito em seus boletins divulgados cotidianamente na parte da tarde.

Paulo era muito conhecido e admirado na cidade. Ele estava em tratamento de um câncer na garganta quando foi diagnosticado com o novo vírus e já estava internado há mais de 20 dias, quando complicações por causa de uma infecção o levaram a óbito na manhã desta terça-feira (9).

Ainda não há informações sobre o horário de sepultamento. Ele deixa a esposa Elizete e os filhos Fernanda, Camila e Paulinho (IN memoriam).

Rn