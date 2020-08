Pedranópolis conquista ônibus novo para transporte escolar

RN

Mais um veículo foi conquistado pelo município de Pedranópolis, na região de Fernandópolis, e irá dar mais segurança no transporte de alunos da rede municipal de ensino.

Um ônibus com capacidade para atender 59 alunos, será usado no transporte dos estudantes na linha Santa Isabel do Marinheiro a Pedranópolis. A aquisição foi comemorada pelo prefeito Marquinhos e vice-prefeito Cidinho.

O fato foi confirmado no último dia 13 de agosto por meio de um repasse do governador do Estado de São Paulo João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia.

Esse já é o quarto veiculo de transporte escolar adquirido em Pedranópolis, sendo três do governo estadual e um do governo federal, proporcionando ainda mais segurança às crianças do município.