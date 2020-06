Pedranópolis tem primeira morte suspeita por Covid-19

Morreu no início da tarde, desta sexta-feira, dia 19, um homem de 71 anos. Ele que era morador de Pedranópolis apresentou sintomas da doença na tarde de ontem e foi atendido na UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Fernandópolis. O paciente era hipertenso, e de acordo com informações não possuía nenhuma outra doença pré-existente.

De acordo com informações do setor de Saúde de Pedranópolis, ele foi reencaminhado para o Posto de Saúde de Pedranópolis, onde foi atendido nesta manhã, mas já apresentava piora do quadro clinico.

O médico de plantão encaminhou o mesmo para a Santa Casa de Fernandópolis, mas ele não resistiu vindo a falecer.

Material foi coletado para a realização de exames, o resultado só ficará pronto na segunda-feira. Ainda não se sabe o local do sepultamento, pois a família ainda não decidiu pelo local, se em Pedranópolis ou Fernandópolis, porém será sepultado sem a realização de velório e com o caixão lacrado.

Rn