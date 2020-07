Pedranópolis tem primeira vítima fatal pela Covid-19

Faleceu no final da tarde desta quarta-feira, 08, uma mulher de 59 anos vítima de COVID-19. T.C. estava internada há mais de uma semana e não resistiu a doença. Ela apresentava algumas comorbidades como diabetes, chagas e pressão alta. O corpo foi sepultado no cemitério municipal de Pedranópolis, onde não houve velório devido aos protocolas em caso de falecimento por COVID-19. A vítima era moradora do Povoado de Dulcelina.

O município de Pedranópolis possui atualmente 12 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, sendo 5 do povoado de Dulcelina, 2 do distrito de Santa Izabel do Marinheiro e 5 na sede do município.

Levantamento efetuado pela VISA – Vigilância em Saúde do município afirma que se a população não colaborar com o isolamento social e uso de máscaras, tomando assim os cuidados necessários este número poderá chegar facilmente a 50 casos até o final do mês.

A falta de responsabilidade por parte da comunidade pode agravar a situação de contágio no município. A vigilância vem recebendo centenas de reclamações e denúncias de pessoas que se recusam a usar máscara, e continuam frequentando bares e lanchonetes na cidade.

jornal do interior