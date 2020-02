Pedreiro com passagem pela polícia leva tiro na perna

Um homem, de 39 anos, foi baleado durante uma tentativa de homicídio nesta quarta-feira (19) no bairro Aviação, em Araçatuba.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava com o primo trabalhando em uma residência, quando um indivíduo chegou no local e chamando o homem.

Eles começaram a discutir na calçada e o suspeito efetuou um disparo de arma de fogo contra o pedreiro. O tiro acerto a perna da vítima.

Uma unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, o homem foi resgatado e encaminhado para a Santa Casa da cidade.

O pedreiro, que já tinha passagem pelo polícia por tráfico de drogas e havia deixado a prisão há três meses, passa bem e não corre risco de morte.

A polícia está investigando o caso, mas até agora ninguém foi preso.

