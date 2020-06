Pedreiro encontra segredo em parede e emociona donos da casa

Um pedreiro foi surpreendido ao encontrar uma cápsula do tempo ao quebrar a parede de uma residência para realizar uma reforma. O caso aconteceu na Inglaterra e foi divulgado pelo jornal Leeslive.



Segundo o jornal, os bilhetes, escritos à mão com caligrafia infantil, foram escondidos pelos irmãos Andrew, Cristopher e Kimberley Colbeck há mais de 30 anos, como uma espécie de cápsula do tempo. Após encontrar a garrafa onde esconderam o “tesouro”, nem mesmo os irmãos lembravam da brincadeira.





“Eu chorei no momento em que vi o bilhete”, escreveu Kimberley, hoje com 36 anos, no Facebook . “Meu irmão mais velho, Andrew, faleceu há dois anos. Foi muito emocionante encontrar o que ele escreveu”, continuou.



A postagem na rede social viralizou rapidamente e provocou um reencontro entre ela e o irmão. “Quando fizemos isso, nosso tio estava ajustando um problema na parede da cozinha. Colocamos a cápsula escondida no meio dos tijolos”, explica.



A família Colbeck deixou a casa onde cresceram apenas em 2013. A propriedade, porém, ainda é preservada pelos irmãos.