Pelo celular da mãe, menino de 5 anos faz pedido de R$ 225 em hambúrgueres

Aquarentena por conta da pandemia de coronavírus está mexendo com a saúde mental de todo mundo, principalmente com a dos pais que têm ainda a difícil “missão” de lidar com filhos isolados e entediados em casa. Uma mãe fez um relato bem-humorado sobre isso, relatando a “arte” feita por Davi, de cinco anos, que gastou R$ 255 ao pedir hambúrgueres pelo celular dela.

“Aí você vai ao mercado e deixa o celular em casa carregando e pede seu filho mais novo para, se tocar, ele atender e dizer que já volto. Quando eu chego do mercado, simplesmente escuto uma mensagem do Ifood dizendo que o entregador está chegando”, relatou Erica Batista em uma postagem no perfil dela no Facebook (veja abaixo).

Erica contou que a pandemia de coronavírus está deixando o filho “arteiro”

Depois da “arte” de Davi, Erica revendeu alguns hambúrgueres e dividiu os demais com parentes

Pedido foi feito por aplicativo e pago automaticamente com os dados do cartão de crédito dela

Segundo ela, o pequeno Davi fez um pedido de R$ 255 de hambúrgueres do tipo quarteirão com queijo, do McDonald’s. Para piorar, o pedido já estava pago porque ela tem o número cartão de crédito salvo no app.

Todo orgulhoso, Davi ainda disse para a mãe que o vendedor havia chegado rápido, porque ele pediu “duas vezes” para ele chegar imediatamente. “Gente, eu não bati porque se eu pego eu ia matar. A gente acha que essas coisas só acontecem na internet, mas não, acontecem na vida real. Mano, essa quarentena tá deixando Davi muito arteiro“, comentou.

Para tentar remediar a situação, Erica anunciou os hambúrgueres no perfil dela no Facebook. Ela conseguiu revender alguns e os demais dividiu com os parentes.