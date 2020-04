Pernambucanas desobedecem decretos em Jales e Fernandópolis

As Casas Pernambucana bem que tentou mas não conseguiram burlar os decretos municipais em Jales e Fernandópolis. As lojas foram obrigadas a baixar as portas que havia deixada para, pelo menos, receber a fatura dos clientes.

Os gerentes alegaram que a Pernambucana é também seria uma instituição financeira, e nesse sentido, poderia atender os clientes no balcão na entrada das lojas. Só que para ser instituição financeira, teria que receber faturas e contas de luz, água e telefone.

O caso foi parar na polícia. Dois boletins de ocorrência foram registrados em Jales e Fernandópolis nesta quarta-feira, dia 8.

Os fiscais notificaram a possibilidade de lacração das lojas até o fim do decreto de quarentena estipulado pelo governo do Estado de São Paulo.

Em Fernandópolis, a Prefeitura vai tomar atitudes mais drásticas caso ocorra resistência do gerente.

Jales deve seguir a mesma linha.

