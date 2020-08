PERSONAL FOI MORTA DEPOIS DE RECLAMAR DE VIZINHA QUE A FILMAVA COM CELULAR, DIZ PM

ANDRESSA SERANTONI, DE 28 ANOS, FOI ASSASSINADA DEPOIS DE UMA DISCUSSÃO, EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, COM CASAL DE VIZINHOS DA CASA DA MÃE DELA. HOMEM E MULHER FORAM PRESOS EM FLAGRANTE E PERMANECEM À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA.

A personal trainer Andressa Serantoni, de 28 anos, foi morta a facadas depois de perguntar para a vizinha da mãe dela o motivo de estar sendo filmada pela moradora com o celular, segundo informou a Polícia Militar.

O homicídio foi registrado no começo da tarde de quarta-feira (12), no bairro Vila Anchieta, em São José do Rio Preto/SP. O casal Joel Fernandes Santos e Sidileide Normanha da Paixão Santos foi preso suspeito de cometer o crime.

“A mulher [suspeita] passava filmando todos do bairro. Quando foi questionada [pela vítima] sobre o motivo, ela começou a briga. Posteriormente, chamou o marido, que veio com a faca”, diz o comandante do pelotão do 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia (BAEP), Felipe Guimarães Juvino.

Testemunhas contaram que a jovem tinha ido até a casa da mãe no começo da tarde, quando se envolveu na discussão. Moradores relataram que Andressa foi esfaqueada diversas vezes na calçada. O resgate chegou a ser acionado, mas a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com Felipe Guimarães Juvino, após o crime, vizinhos apontaram a casa para onde o casal suspeito tinha fugido. Os policiais, então, pularam o muro da residência e encontraram os dois.

“Foi necessário que arrombássemos a porta e começássemos a negociação para que eles pudessem sair. Depois de algum tempo conversando, eles saíram, se apresentaram e fizemos a busca pessoal, e a prisão dos autores”, afirma o comandante do BAEP.

Joel e Sidileide saíram do imóvel acompanhados pelos quatro filhos, com idades entre 4 e 12 anos, e foram presos em flagrante.

“Nós perguntamos a eles o motivo, mas não quiseram falar. Apenas disseram que era uma briga entre vizinhos. Eles usaram uma faca, aparentemente, de cozinha, daquelas maiores. Os filhos deles também foram conduzidos, porque são menores de idade e foi chamado o Conselho Tutelar”, informou o comandante.

O casal foi levado à delegacia, onde prestou depoimento ao delegado de plantão e foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil. Testemunhas ficaram revoltadas com o crime e depredaram o carro dos suspeitos.

Em seguida, os dois foram transferidos para a carceragem da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), onde permanecerão à disposição da Justiça. Uma audiência de custódia será realizada na quinta-feira (13).

O corpo de Andressa foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto, onde passou por exames periciais. Ainda não há informações sobre o enterro dela.

FONTE: Informações | g1.globo.com