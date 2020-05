Perto da Terra? Asteroide fez a maior aproximação já vista

Na semana passada soubemos que passou pela Terra o asteróide 1998 OR2 mas, de acordo com o New Atlas, houve um asteroide que passou ainda mais perto do nosso planeta no dia 28.

O 2020 HS7 não tem a mesma dimensão do 1998 OR2. Na verdade, tem apenas oito metros de diâmetro o que, caso estivesse em rota de colisão com a Terra, apenas o destruiria. Porém, diz a Agência Espacial Europeia que o asteroide tinha apenas 10% de hipótese de atingir o nosso planeta.

O maior risco colocado pelo 2020 HS7 foi à rede de satélites de comunicação. De acordo com a agência espacial, o asteroide em questão passou a cerca de 42 mil quilômetros da Terra e apenas a 1,200km de um sátelite da rede European Data Relay System.

Para a agência europeia, este foi “o voo mais próximo alguma vez registrado”, uma situação um pouco embaraçosa já que o asteroide foi detectado apenas no dia 27 de abril pelo Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) da NASA.