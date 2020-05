Pessoas madrugam e fila da Caixa dá volta em quarteirão para atendimento na agência Jales

Em busca do auxilio emergencial, benefício do governo federal em meio a pandemia de coronavírus, várias pessoas madrugaram e começaram a formar uma fila gigante para serem atendidos na agência de Jales da Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira, 4 de maio. Até então, as filas estavam dobrando a esquina e é a primeira vez que a mesma dá a volta no quarteirão. O atendimento na agência é realizado na Rua 12. As pessoas se enfileiraram e o tamanho da fila chegou a dar a volta no quarteirão, como mostra a imagem acima com as pessoas na metade do quarteirão da Avenida Francisco Jalles. Em plena quarentena, as pessoas se ‘arriscam’ para receber o auxílio emergencial do governo. Muitos reclamam que o aplicativo da Caixa não está funcionando, com horas na fila de espera virtual para expirar depois.

A imagem reproduzida do Google Maps abaixo mostra o sentido da fila.

meufoconews