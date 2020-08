Pessuto deve baixar ainda essa semana, decreto que antecipa fase amarela em Fernandópolis

O prefeito de Fernandópolis, André Pessuto viajou a São Paulo nesta quarta-feira, 26, para discutir com o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, a antecipação da Fase 3 amarela) para o município de Fernandópolis. O encontro com o secretário está previsto para esta quinta-feira, 27, e deve ocorrer no Palácio dos Bandeirantes, na capital.

Segundo a assessoria do prefeito, ele deve se reunir com o secretário Marcos Vinholi e quer respaldo do governo sobre a questão da antecipação. Ainda de acordo com a assessoria, Pessuto “já confirmou que vai baixar um decreto permitindo a abertura controlada dos estabelecimentos previstos na fase Amarela do Plano São Paulo, baseado no respaldo oferecido com a decisão do Poder Judiciário em Votuporanga”.

Na quarta-feira, Pessuto se reuniu em São Paulo reunião com o Deputados Federal e Estadual da base aliada para discutir questões do interesse do município de Fernandópolis, pautadas no Plano SP.

“Hoje e amanhã com novas reuniões aqui em São Paulo no Palácio dos Bandeirantes, inclusive discutindo sobre a nossa região no Plano SP de combate ao Coronavírus”, postou Pessuto em sua página na rede social Facebook.

